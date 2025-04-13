Моравско-Остравская операция 1945 года. Работа над ошибками

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует вторую часть рассказа нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова о ходе наступательной Моравско-Остравской операции в марте-мае 1945 года. Речь в новом материале в рубрике "Так ковалась Победа" пойдет об исправлении ошибок, допущенных как при подготовке к операции, так и в отношениях со ставкой.

Поиск тактики

Новый командующий фронтом изменил тактику и 26 марта активизировал наступление 1-й гвардейской танковой армии и 18-й армии под руководством генерал-полковника Гречко и генерал-лейтенанта Гастиловича соответственно. Это было необходимо, чтобы отвлечь противника от направления главного удара.

Через три дня 1-я гвардейская танковая армия после 45-минутной артподготовки начала наступление. Но немцы, опираясь на развитую сеть оборонительных сооружений, продолжали сдерживать натиск наших войск, в связи с чем наступающие части вынуждены были перейти к обороне.

К 3 апреля был разработан принципиально новый план действий.

В штабе фронта приняли решение изменить форму наступления, и поэтому во всех дивизиях были созданы по четыре-пять штурмовых групп. Кроме того, из состава 38-й армии некоторые части были скрытно переведены в 1-ю Гвардейскую танковую армию. Это объясняется тем, что 38-я армия временно прекратила наступление, перейдя к обороне, одновременно начав перегруппировку сил с целью нанесения нового удара в обход города с северо-запада.

Дисциплина в армии и средство против дотов

Среди боевых донесений и приказов тех дней я обратил внимание на один документ за подписью генерал-полковника Гречко, который показывает, что в армии была проведения серьезная работа над ошибками.

В приказе говорится: "Подготовку войск к предстоящим действиям в ближайшие дни проводить скрытно, незаметно для противника, со строгими мерами маскировки. Опыт показал, что противнику часто удается определить подготовку к наступлению, направление нашего удара, дату и время начала действий. Это происходит благодаря преступному отношению к элементарным правилам маскировки при подготовке операции.

В связи с этим:

1. Все перегруппировки совершать только в ночное время. В дневное время строжайше запретить хождение на переднем крае и в глубине расположения войск, просматриваемого со стороны противника на глубину до 4 км. Перекрыть все пути, ведущие к переднему краю офицерскими постами, проход через которые возможен только по личному разрешению командира полка.

2. Штабам необходимые документы писать от руки, машинисток и чертежников не привлекать к изготовлению этих документов".

И еще, во всех документах по армии наиболее часто встречается фраза: "Вести активную усиленную разведку".

Новое наступление уже было при усиленной работе артиллерии. Учтена была и толщина стен дотов: на прямую наводку по ним выводились уже крупные калибры. Это дало свои результаты. 19 апреля таким образом было разрушено 15 дотов, 20 апреля - еще семь, и так далее, каждый день. Но главное не только в количестве уничтоженных огневых сооружений. Потеря дота надламывала огневую систему противника и создавала проход для штурмовой группы, которая вступала с фланга в бой с наземными силами противника, располагавшимися перед дотами. И с помощью гранат штурмовая группа продолжала движение к траншее.

Штурмовые группы, созданные в каждой дивизии, путем непрерывного нанесения коротких сильных ударов в разные места обороны сильно изматывали противника, физически и морально. Это дало свои плоды. Согласно данным разведотдела фронта, командующий группой армии "Митте" генерал-фельдмаршал Шернер, проводя совещания командиров дивизий и полков, предупреждал об упадке дисциплины в войсках. В связи с этим он приказал "всех солдат, находящихся без дела, от передовой свыше двух километров направлять в штрафные роты".

С Верховным нельзя играть в прядки

Я так подробно рассказал о перестановках внутри фронта, чтобы были понятнее отношения нового командующего фронтом генерала армии Еременко со ставкой и даже с самим Иосифом Сталиным.

Будущий маршал, судя по его переписке со ставкой, четко понимал, что скрывать от Верховного главнокомандующего истинное положение дел нельзя, даже опасаясь быть неправильно понятым или наказанным. Это война, а не игра в прядки.

Одним из распоряжений начальник штаба Красной армии генерал армии Антонов со ссылкой на Верховного передал 4-му фронту из состава первого Украинского 13-ю артиллерийскую дивизию. Командующий Еременко в ответной телеграмме, направленной лично Сталину (!), сообщает о "большом некомплекте дивизии автотранспортом" и о том, что "тягачи по состоянию своему не способны к маневру". В телеграмме он при этом уточняет, что у фронта для "доукомплектования дивизии автотранспортом и личным составом ресурсов совершенно нет", и поэтому он обращается с просьбой "отпустить недостающее из ресурсов командующего артиллерией Красной армии".

Следующий пример четко показывает, насколько он учел предыдущую, подчеркну, самую серьезную ошибку его предшественника: он не испугался просить отсрочки наступления! Но эта же переписка показывает, насколько аналитически правильно среагировала на такую просьбу ставка.

13 апреля командующий фронтом пишет Верховному главнокомандующему маршалу Сталину донесение. В нем говорится:

"1. Начать операцию 15 апреля не могу в связи с крайне низкой обеспеченностью фронта боеприпасами (...) (далее следует перечень нехватки боекомплекта - ИФ). Такое положение создалось в силу того, что, первое, переданная по вашему приказу 60-я армия из первого Украинского фронта прибыла недообеспеченной (указан точный недокомплект - ИФ).

2. Запланированные боеприпасы на апрель поступают крайне медленно, а значительная часть их еще даже не отгружена".

В связи с этим командующий фронтом просит "дать соответствующее указание и разрешить начать операцию не 15, а 21 апреля".

В тот же день из Москвы приходит ответ начальника Главного штаба Антонова со ссылкой на Верховного главнокомандующего: "Операцию начать в срок, назначенный вам директивой ставки. Командующему войсками первого Украинского фронта даны указания о немедленной подаче 60-й армии всех положенных боеприпасов".

15 апреля от командующего фронтом уже шел отчет в ставку о ходе боевых действий! Судя по нему, фронт начал операцию не только вовремя, но и с полным боекомплектом! Таким образом, меньше чем за два дня от одного фронта другому требуемый боекомплект был доставлен. В донесении командующего фронтом отмечается, что "войска 15 апреля силами левого крыла 60-й армии в тесном взаимодействии с другими, перейдя в наступление, продвинулись от двух до четырех километров". Заметим, и сроки соблюдены, и просьба о доукомплектовании была мгновенно учтена ставкой!

После 15 апреля фронт ежедневно докладывал о дальнейшем продвижении войск и, таким образом, 26 апреля соединения фронта перешли в общее наступление, в результате чего советские войска поставили Моравско-Остравскую группировку противника под угрозу окружения, вынудив ее начать отход. К 5 мая войска 4-го Украинского фронта овладели всем промышленным районом и создали условия для дальнейшего продвижения в центральную часть Чехословакии.

По приказу Верховного главнокомандующего в честь 4-го Украинского фронта Москва салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.