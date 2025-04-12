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Подозреваемый в мошенничестве по делу о взрыве газа в доме в Махачкале арестован

Подозреваемый в мошенничестве по делу о взрыве газа в доме в Махачкале арестован
Место взрыва газа 25 марта в Махачкале. Архивное фото
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемого в мошенничестве при газификации многоэтажного дома в Махачкале, в котором в марте произошел взрыв газа, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

"Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть до 24 мая", - говорится в сообщении.

25 марта в одной из квартир 14-этажного жилого дома в Махачкале в результате утечки бытового газа произошли взрыв и пожар. Пострадали четыре человека. Также были повреждены несколько квартир и перекрытия, были эвакуированы 150 жильцов.

В Ленинском районе Махачкалы, где расположено здание, введен режим ЧС.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов заявил о множественных нарушениях, с которыми построен поврежденный дом.

Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью), задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района Махачкалы, подозреваемый в бездействии и неисполнении должностных обязанностей.

Позже следователи установили новые обстоятельства в рамках расследования уголовного дела о взрыве газа. По версии следствия, местный житель, представляясь должностным лицом АО "Газпром распределение Махачкала" в 2024 году получил от застройщика жилого дома, в котором в марте произошел взрыв, 350 тыс. рублей за выдачу разрешительной документации о его газификации, фактически не отвечающей требованиям. Новое уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Махачкала Дагестан
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