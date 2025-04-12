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Четыре человека госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Ханты-Мансийске

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске, причина пожара выясняется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного ГУ МЧС в воскресенье.

"В 22.04 (по местному времени) поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Промышленной. Наблюдался густой черный дым, подразделения МЧС работали по второму рангу пожара. Были сформированы звенья газодымозащитников (...) Эвакуировано, по предварительной информации, 35 человек. Четверо пострадавших переданы врачам "скорой помощи", они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, площадь возгорания 70 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

"Наши подразделения выезжали на пожар". Что конкретно произошло будет устанавливаться правоохранительными органами"- уточнили в пресс-службе.

По сообщениям СМИ, причиной пожара мог стать взрыв газа.

Минздрав Югры, в свою очередь, уточняет, что после пожара на ул. Промышленной за медицинской помощью обратились три человека, одному из них потребовалась госпитализация.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте продолжают работать бригады скорой медицинской помощь", - говорится в сообщении.

Ханты-Мансийск МЧС
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