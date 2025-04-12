Пожар в Ханты-Мансийске потушен

Повреждено пять квартир

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске ликвидирован, имеются разрушения в пяти квартирах, сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Роман Артамонов.

"На первом этаже из шести квартир пострадало пять, разрушены межкомнатные перегородки. Также предварительно четверо пострадавших (человек - ИФ)", - сказал Артамонов.

Он добавил, что причина возгорания выясняется.

Ранее ведомство сообщало, что вечером в субботу в многоквартирном доме на ул. Промышленной в Ханты-Мансийске начался пожар, четыре человека пострадали, 35 были эвакуированы. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Минздрав Югры, в свою очередь, проинформировал, что после пожара за медицинской помощью обратились три человека, одному из них потребовалась госпитализация.

По сообщениям СМИ, причиной пожара мог стать взрыв газа.