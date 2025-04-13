Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 апреля

Пожар в жилом доме в Ханты-Мансийске, в Белом доме положительно оценили переговоры с Ираном, 13 дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над регионами РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Ханты-Мансийске. Повреждено пять квартир, причиной пожара мог стать взрыв газа.

- 13 украинских БПЛА уничтожено за ночь над двумя российскими регионами: 12 дронов - над территорией Ростовской области, еще один - над Белгородской.

- В Белом доме назвали консультации с Ираном конструктивными. Субботние переговоры продлились около 2,5 часов.

- Трамп положительно оценил процесс украинского урегулирования. Он заявил, что "между Украиной и Россией все должно быть в порядке, и вы очень скоро об этом узнаете".