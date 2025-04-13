Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 74 тыс. военных

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 74 010 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 190 военных, также уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

Согласно сообщению Минобороны, в ходе наступательных действий в Курской области подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районе села Горналь и хутора Олешня.

Как сказали в ведомстве, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Гнилица, Локня, Малая Рыбица, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки, Запселье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области".