На побережье Анапы найдены новые выбросы мазута

Архивное фото Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В воскресенье на двух участках побережья Анапы найдены новые выбросы мазута, сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

"Новые выбросы мазута на своем участке выявили представители Успенского района. Они работают на береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенской. Также незначительные фрагменты нефтепродуктов обнаружила команда Тимашевского района. Муниципалитет отвечает за участок пляжа в районе устья реки Можепсин", - говорится в сообщении.

Новые выбросы мазута у кромки воды убирают в первую очередь.

Накануне сообщалось, что мониторинговые группы в субботу выявили новые выбросы мазута в районе устья реки Можепсин в Анапе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.