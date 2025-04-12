Новые выбросы мазута обнаружили на одном участке побережья в Анапе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы в субботу выявили новые выбросы мазута в районе устья реки Можепсин в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Новые выбросы мазута зафиксировали на одном участке береговой линии Анапы (...) на участке берега недалеко от устья реки Можепсин. Новые выбросы нефтепродуктов после шторма здесь обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявленные фракции мазута убирают в первую очередь.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.