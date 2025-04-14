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Замглавы МИД РФ заявил об отсутствии контактов между Москвой и Киевом по урегулированию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что между Москвой и Киевом нет контактов по урегулированию украинского кризиса, в том числе по линии внешнеполитических ведомств.

"Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона ", - сказал Галузин в интервью газете "Известия".

Он подчеркнул, что "на протяжении всего периода украинского кризиса киевское руководство демонстрировало свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру".

"Россия и США договорились о том, что с 18 марта вводится мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. На словах киевский режим согласился соблюдать его, а на деле мы видим практически ежедневные атаки на энергообъекты Российской Федерации. То есть киевский режим вновь демонстрирует отсутствие стремления к мирному политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса", - констатировал замглавы МИД РФ.

МИД РФ Михаил Галузин Украина конфликт урегулирование контакты
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