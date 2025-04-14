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Что случилось этой ночью: понедельник, 14 апреля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявит о пошлинах на импорт полупроводников на следующей неделе. Президент США также пообещал очень скоро ввести пошлины на фармацевтические препараты.

- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил об отсутствии контактов между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине. "На протяжении всего периода украинского кризиса киевское руководство демонстрировало свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру", - подчеркнул замминистра.

- Президент США Дональд Трамп надеется "очень быстро" принять решение по Ирану. Второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе состоится в субботу, 19 апреля, в Риме, сообщает Axios со ссылкой на источники.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на понедельник 52 беспилотника ВСУ над Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Калужской областями.

- Социал-демократическая партия побеждает на окружных и муниципальных выборах в Финляндии. После подсчета 95% голосов социал-демократов поддержали более 23% избирателей. Правящая Национальная коалиционная партия набирает 21% голосов. Третье место занимает Центристская партия с 20%. Многие партии выдвинули кандидатами в депутаты русскоговорящих жителей. Так, мэром Хельсинки может стать представитель Национальной коалиционной партии Даниэль Сазонов, семья которого эмигрировала в Финляндию из России в 90-х годах прошлого столетия.

- В Таджикистане после землетрясений полностью разрушено 94 жилых дома, погиб ребенок.

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