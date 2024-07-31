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В Петербурге начался процесс по делу об убийстве Игоря Талькова

Директора певца Валерия Шляфмана судят заочно, по версии следствия, он попал в Талькова случайно

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд начал рассматривать дело убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова, передал корреспондент "Интерфакса". В убийстве и в покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова обвиняется директор Талькова Валерий Шляфман. Его судят заочно, по данным следствия, он находится в Израиле.

Гособвинитель Сергей Боровков зачитал в суде обвинение.

"Около гримерки во Дворце спорта "Юбилейный", испытывая личную неприязнь к Малахову (...), (Шляфман - ИФ) завладел имевшимся у Малахова огнестрельным оружием - револьвером системы Нагана (...) калибра 7,62 миллиметра с боевыми патронами - и, действуя с целью убийства Малахова, осознавая общественно опасный характер своего действия и опасность применения огнестрельного оружия для жизни многих людей, (...) предвидя общественно опасные последствия своих действий и понимая возможность причинения огнестрельного ранения иным лицам и даже их убийство, сознательно допуская наступление этих последствий, умышленно произвел из указанного револьвера выстрел в Малахова", - сказал прокурор.

Свой умысел Шляфман не довел до конца, так как Малахов увернулся от выстрела, но пуля попала в Талькова, полагает обвинение.

"Смерть Талькова наступила на месте происшествия от сочетанного огнестрельного пулевого ранения левой руки и груди с повреждением сердца и левого легкого, сопровождавшегося острой кровопотерей", - добавил Боровков.

На первом слушании по существу суд допросил одного свидетеля. Еще несколько, в том числе вдова Талькова, не явились. Процесс возобновится 12 августа.

Шляфману было заочно предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, а также покушение на такое убийство (ч.2 ст.15 - п.д ст.102 УК РСФСР, п.д ст.102 УК РСФСР).

Тальков был убит 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта "Юбилейный" во время сборного концерта. По версии следствия, оружие было применено в конфликте, который возник из-за очередности выступлений.

Шляфман уехал в Израиль в 1992 году. Тогда его заочно привлекли в качестве обвиняемого. Приостановленное расследование возобновили в 2018 году. В 2022 году суд заочно арестовал Шляфмана.

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