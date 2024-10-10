Петербургский СК допросил в Израиле обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Петербургские следователи в Израиле провели допрос Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году, сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

"С целью допроса и предъявления обвинения Шляфману в Израиль направлен запрос об оказании международно-правовой помощи. Правоохранительными органами Израиля с участием прибывших туда петербургских следователей СК России Шляфману предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы Израиля направят материалы исполненного поручения в Петроградский районный суд Петербурга, где в настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении Шляфмана (без его участия).

Дело об убийстве Талькова рассматривается с июля. Шляфман, который обвиняется в этом преступлении, а также покушении на представителя певицы Азизы Малахова, на тот момент был директором Талькова.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге Шляфман из неприязни к Малахову, которая возникла из-за очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

В настоящий момент Шляфман заочно привлечен к ответственности по ч.2 ст.15 - п. д ст. 102 УК РСФСР, п. д ст. 102 УК РСФСР, так как, по данным следствия, скрывается в Израиле с 1992 года. Он заочно заключен под стражу. При этом Шляфман, по данным СМИ, отрицает свою причастность к гибели Талькова.