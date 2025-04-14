Песков не может подтвердить сообщения о переговорах по Черному морю на этой неделе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не может подтвердить сообщения турецких СМИ о проведении переговоров по безопасности судоходства в Черном море на этой неделе в Анкаре.

"Я никак не могу прокомментировать (эти публикации) . Я не совсем понимаю, о чем велась речь в этих турецких СМИ. Здесь я не могу это подтвердить", - сказал Песков на брифинге.

CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции 13 апреля сообщил, что переговоры представителей России и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре. Затем Минобороны Турции уточнило, что в этой встрече будут "участвовать военные ряда стран". Какие это будут страны, не сообщалось.

Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море.