С начала года на Забайкалье приходится почти 60% площади всех лесных пожаров

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В настоящее время на территории Забайкальского края действуют 46 очагов природных пожаров на площади более 57 тыс. гектаров, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"В настоящее время на долю данного региона приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зарегистрированных на территории РФ с начала года", - сказал Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Министр отметил, что к тушению привлечены более 1 тыс. человек и 125 единиц техники. Помимо этого, на дежурстве находится вертолет Ми-8, который базируется в городе Чите.

С 7 апреля на территории региона действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за ситуации с лесными пожарами.