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Рассекречены документы об освобождении Красной Армией столицы Австрии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство публикует подборку рассекреченных документов о проведении Венской стратегической наступательной операции и об освобождении Красной Армией города Вены, сообщает Министерство обороны РФ.

"На сайте военного ведомства опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий", - сказано в сообщении.

Венская стратегическая наступательная операция (16 марта - 15 апреля 1945 г.) - одна из ключевых стратегических операций Красной Армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Её главной целью было освобождение Австрии и её столицы Вены от немецко-фашистских захватчиков.

"Операция стала важным звеном в масштабном наступлении советских войск в Центральной Европе, которое нанесло решающий удар по военному потенциалу Третьего рейха и ускорило его окончательный крах", - говорится в сообщении.

В опубликованных документах есть сведения о концентрационном лагере смерти Маутхаузен, расположенном на территории австрийского уезда Перг. C 1939 г. до мая 1945 г. в этом лагере было замучено различными способами свыше 335 тыс. человек. Всего к 1945 г. на территории Австрии активно функционировало 49 концлагерей, говорится в обнародованных материалах.

Минобороны России
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