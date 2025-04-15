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Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями и не отказывалась, в отличие от США, от признания взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными системами, поэтому не намерена выступать со своей стороны с какими-либо предложениями по теме стратегической стабильности, заявил в интервью "Коммерсанту" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. (...) Мы за равную безопасность и признаем взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Эта взаимосвязь давным-давно взломана (...) США... С тех пор они стали создавать противоракетные оборонные средства, создавать и ракеты средней и меньшей дальности, которые размещаются по всему миру: и в Европе, и в Юго-Восточной Азии по периметру границ России и Китая. Американцы, трамповская администрация на эту тему сказала: давайте садиться втроем с Китаем... Нам они ничего не предлагают. Мы тоже не будем предлагать никому ничего, потому что мы не разваливали инструмент контроля над вооружениями", - сказал Лавров, отвечая на вопрос издания о том, чего можно ожидать после истечения ДСНВ в феврале 2026 г.

Россия не разваливала договор СНВ-3, от базовых принципов, без которых он бы не мог состояться, отказалась администрация Байдена, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

"И администрация Трампа пока к этим принципам не возвращается, хотя диалог по многим вопросам идет", - заявил Лавров.

Сергей Лавров США РФ
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