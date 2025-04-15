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Что случилось этой ночью: вторник, 15 апреля

Атака БПЛА на Курск, отзыв лицензии у Промтрансбанка, законопроект об ужесточении санкций против РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Демократы Палаты представителей США представили законопроект об ужесточении санкций против РФ. Он предусматривает введение жестких мер в отношении финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей промышленности, а также российских чиновников.

- Курск подвергся массированной атаке беспилотников. Один человек погиб, девять пострадали. В нескольких домах произошло возгорание. Всего за ночь над Курской областью сбили 109 БПЛА.

- Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Промтрансбанка, говорится в сообщении ЦБ. Банк ПТБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

- Россия не станет выдвигать предложения по истекающему Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту". По его словам, Россия не разваливала договор СНВ-3. От базовых принципов, без которых он бы не мог состояться, отказалась администрация Байдена.

- Администрация США обратится в Конгресс с просьбой одобрить сокращение финансирования на $9 млрд для агентств, которые президент Трамп считает нужным ликвидировать, сообщила The Hill.

- Палестинское движение ХАМАС заявило, что знакомится с новым предложением Израиля по прекращению огня в секторе Газа и даст ответ в ближайшем будущем.

- Мещанский суд Москвы отправил американца Джозефа Татера, обвинявшегося в применении насилия к сотруднице полиции, на принудительное лечение. Иностранца освободили от уголовной ответственности как лицо, страдающее психическим расстройством.

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