Поиск

Глава МИД РФ сообщил об отсутствии просьб об отмене западных санкций

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если Вы следите за дискуссией в нашем обществе, то знаете, что мы не бегаем ни за кем, не просим отменить санкции", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Министр отметил, что "у нас есть мощная группа лидеров общественного мнения, которые считают, что отмена санкций будет губительна".

"Потому что чиновники либеральных взглядов тут же постараются свернуть все эти достижения по импортозамещению, суверенизации нашей экономики, производства, по обеспечению безопасности в тех сферах, от которых зависит развитие государства: военная, продовольственная, технологическая безопасность", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, "зреет опасение, что сейчас эти "хитрые" американцы вдруг отменят санкции, и тут же заполонят наш рынок услугами и технологиями, на которых мы обожглись".

"История с гражданскими самолетами до сих пор не нормализована. Двойная регистрация, запчасти, двигатели, говорят, что нам ничего не дадут, мол, пусть у нас умирает авиационная промышленность. Наверное, никто из нормальных людей этого не хочет", - заявил Лавров.

Он отметил, что "никакой глобализации мировой экономики больше не существует, она была разрушена".

"Причем не (президентом США Дональдом) Трампом, а (экс-президентом США Джозефом) Байденом, когда он вводил санкции и сделал их единственным инструментом своей внешней политики", - пояснил министр.

Лавров также заявил, что "фрагментация мировой экономики началась задолго до сегодняшнего дня, а ускорение ей предало использование Байденом доллара как оружия для наказания невиновных".

"Когда появились тенденции к созданию альтернативных платежных платформ и стали набирать силу расчеты в национальных валютах, не зря Трамп перед выборами и после выборов говорил, что одним из преступлений - хуже, чем преступление, и ошибок Байдена явилось его использование доллара как оружия. Тем самым он подорвал доверие к этому платежному средству и заложил "мину замедленного действия", которая обязательно когда-то "грохнет", - пояснил он.

По словам главы МИД РФ, Трамп "понимает, какую роль играет доллар и вообще бумажная часть мировой экономики в положении США в мире, в обеспечении их главенствующей роли".

"После этих тарифов кто-то потерял 50 млрд долларов только потому, что учетные книги и компьютеры, где это всё это происходит, отреагировали на изменение реальности в обычной жизни, где было сказано, что они будут брать с нас деньги", - заявил Лавров, подчеркнув, что "виртуальная глобализация доказала свою неустойчивость".

"Биржи накачивают этими фьючерсами, а потом всё это рушится и из этого делается трагедия. Этот период проходит", - заявил российский министр.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, удалось ли уже в рамках контактов с представителями США "сформулировать ключевые параметры будущего всеобъемлющего соглашения по Украине", Лавров заявил: "Сразу ответ на последний вопрос - нет".

По словам главы МИД РФ, "ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто, они обсуждаются".

Сергей Лавров МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Минобрнауки РФ предложило убрать ответы на тесты для иностранцев по русскому языку

Суд в Екатеринбурге удовлетворил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Российские заводы американской Silgan перешли в управление Адыгеи

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

Из России выдворят 25 иностранцев-нарушителей, задержанных в московской бане

Суд запретил двум экс-руководителям Международного банка развития выезжать из РФ

Суд запретил двум экс-руководителям Международного банка развития выезжать из РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по месту совещания военных ВСУ в Сумах

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2241 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });