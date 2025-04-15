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Более 20 домов повреждены в Курске из-за ночной атаки БПЛА

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 многоквартирных домов в Курске получили повреждения во время атаки беспилотников минувшей ночью; из девяти пострадавших шестеро госпитализированы, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Пострадало 24 МКД, три из них достаточно серьезно. Работают эксперты, до вечера они оценят возможность восстановления домов. На время все люди будут размещены в ПВР. Все обеспечены питанием, необходимой помощью", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале во вторник.

Со своей стороны исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров в своем телеграм-канале сообщил, что также повреждения получили свыше 20 машин.

"Всем жителям будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденного жилого имущества и автомобилей", - написал он.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Курск подвергся атаке 109 украинских БПЛА. Погибла пожилая женщина.

Пожары произошли в нескольких жилых домах областного центра. Жители поврежденных домов размещены в пунктах временного размещения. При одной из атак пострадал гараж скорой помощи, повреждены 11 машин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Курск Курская область
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