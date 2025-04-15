Почти 40 частных домов повреждено при атаке БПЛА на Курск

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков частных домов получили повреждения при ночной массированной атаке украинских дронов на Курск, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн во вторник.

"По предварительной информации, наряду с многоквартирным домами, различные повреждения получили 37 частных домовладений на территории Курска, пять из них сгорели. Все владельцы домов, не подлежащих восстановлению, получат сертификаты. Остальные жилища будем ремонтировать", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он добавил, что до вечера вторника эксперты дадут оценку, подлежат ли дома восстановлению. Ремонт домов будет осуществляться за счёт бюджета в течение 3-6 месяцев в зависимости от разрушений. Ремонтировать будут как общедомовые помещения, так и квартиры.

Врио губернатора сообщил, что на время отселения людей из поврежденного жилья, начиная с 1 апреля, будет введен мораторий на уплату всех жилищно-коммунальных услуг до возвращения жильцов.

"Вечером на смену сотрудникам полиции для охраны домов заступят добровольцы "Барс-Курск". Обеспечим доступ людей в дома там, где это будет безопасно, чтобы можно было забрать вещи и документы", - написал Хинштейн.

По его информации, куряне, имущество которых пострадало, получат выплаты. "Люди, у которых имущество пострадало, получат выплаты по 75 тыс. рублей. В случае полной утраты - по 150 тыс. рублей, а также 65 тыс. рублей в месяц, по аналогии с жителями приграничья", - добавил Хинштейн.

Ранее он сообщал, что при атаке дронов ВСУ на город минувшей ночью повреждения получили 24 многоквартирных дома.

Минувшей ночью Курская область подверглась атаке 109 украинских БПЛА. В областном центре погибла пожилая женщина. Пострадали девять человек, шестерым из них понадобилась госпитализация.

В нескольких жилых домах Курска произошли пожары, их жильцы размещены в пунктах временного размещения.

При одной из атак был поврежден гараж скорой помощи, также повреждено 11 машин.

Возбуждено уголовное дело по статье "теракт" (п."б" ч.3 ст.205 УК РФ).