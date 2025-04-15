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Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете курортного сезона на Кубани и Крыму

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор назвал недостоверным распространяющийся в сети документ о запрете курортного сезона 2025 года в Краснодарском крае и Крыму, а также о приостановке деятельности санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 года.

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В ведомстве сообщили, что в сети опубликовано "фальсифицированное письмо", якобы подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в котором сообщается, что концентрация опасных веществ в морской воде и почве прибрежных зон превышает предельно допустимые концентрации в 5-10 раз, в связи с чем "устанавливается запрет на курортный сезон 2025 года в Краснодарском крае (муниципальные образования Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район) и Республике Крым (муниципальные образования Керчь, Ленинский район), а также приостанавливается деятельность санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 года".

"Данные сведения полностью являются недостоверными. За период наблюдения несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены", - заявили в ведомстве.

Там также сообщили, что в курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества морской воды и пляжного песка.

Также ведомство продолжает исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам.

Хроника 15 декабря 2024 года – 15 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Геленджик Анапа Крым Роспотребнадзор Краснодарский край
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