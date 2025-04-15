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Сбер предупредил об активизации мошенников, предлагающих подросткам деньги за поджоги

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Злоумышленники всё чаще вовлекают в противоправную деятельность молодых людей 15–20 лет, предупреждает пресс-служба Сбера.

Преступники предлагают подросткам совершать поджоги и другие диверсии на объектах социальной, энергетической, транспортной и информационной инфраструктуры, объектах здравоохранения и эколого-охранных систем. За диверсию они обещают вознаграждение в среднем в 20–100 тыс. рублей. Для вербовки, как правило, используют мессенджеры и социальные сети.

По данным Службы безопасности банка, в первом квартале 2025 года зафиксировано 50 подобных случаев, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За подобный вид преступления предусмотрено реальное уголовное наказание, напоминает Сбер.

"Служба безопасности и эксперты по кибербезопасности Сбера активно взаимодействует с МВД для предотвращения преступлений и вовлечения в них детей и молодёжи. Но я также призываю родителей и педагогов разговаривать с подростками на эти темы, объяснять, к чему приводят такие действия, не жалеть на это времени. Необходимо обязательно сообщить в правоохранительные органы о подобных подозрительных предложениях", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Станислав Кузнецов Сбербанк Сбер
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