Нарышкин предупредил о планах ряда стран Запада сорвать празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ряд стран Запада вынашивает планы по срыву празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

"К сожалению, во многих западных странах, в Польше, странах Балтии, строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиями по случаю Великой Победы. Доходит до того, что в одной из прибалтийских стран планируют уничтожить воинские захоронения тех солдат и офицеров Красной Армии, которые освободили эти страны от фашизма", - сказал Нарышкин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в Минске. Его цитирует издание президентской администрации "СБ. Беларусь сегодня".

"Это, конечно, недостойно. Такие материалы мы пытаемся опубличить тогда, когда это можно с оперативной точки зрения, не расшифровав свои источники. Мы это делаем", - заявил Нарышкин.

Стратегическое рассекречивания развединформации он назвал одним из инструментов борьбы с героизацией нацизма и фальсификацией истории.

"Служба внешней разведки продвигает правду. Мы проводим довольно большую работу с архивными материалами, имеющимися у нас, предоставляем отдельные документы, которые рассказывают правду о событиях Великой Отечественной войны", - отметил Нарышкин.

Архивные документы, по его словам, являются одним из наиболее сильных инструментов, которые не позволяют подвергать сомнению победу советского народа в Великой Отечественной войне.

