Поиск

Нарышкин предупредил о планах ряда стран Запада сорвать празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ряд стран Запада вынашивает планы по срыву празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

"К сожалению, во многих западных странах, в Польше, странах Балтии, строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиями по случаю Великой Победы. Доходит до того, что в одной из прибалтийских стран планируют уничтожить воинские захоронения тех солдат и офицеров Красной Армии, которые освободили эти страны от фашизма", - сказал Нарышкин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во вторник в Минске. Его цитирует издание президентской администрации "СБ. Беларусь сегодня".

"Это, конечно, недостойно. Такие материалы мы пытаемся опубличить тогда, когда это можно с оперативной точки зрения, не расшифровав свои источники. Мы это делаем", - заявил Нарышкин.

Стратегическое рассекречивания развединформации он назвал одним из инструментов борьбы с героизацией нацизма и фальсификацией истории.

"Служба внешней разведки продвигает правду. Мы проводим довольно большую работу с архивными материалами, имеющимися у нас, предоставляем отдельные документы, которые рассказывают правду о событиях Великой Отечественной войны", - отметил Нарышкин.

Архивные документы, по его словам, являются одним из наиболее сильных инструментов, которые не позволяют подвергать сомнению победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Сергей Нарышкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апелляционный суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

МЭА отметило рост доходов России от экспорта нефти в марте на $0,7 млрд

Уголовное дело возбуждено после обвала на шахте "Южугля" в Ростовской области

Обвал породы произошел на шахте "Садкинская" в Ростовской области

Военная операция на Украине

115 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Военная операция на Украине

Курск подвергся массированной атаке беспилотников

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Лавров заявил, что Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6193 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });