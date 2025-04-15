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Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России направила запрос в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов об изъятии пяти квартир в Дубае, которые принадлежат бывшему московскому инспектору ДПС Сергею Кузнецову.

"Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше 3 миллионов дирхам", - сказал генпрокурор Игорь Краснов в Абу-Даби на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.

По словам Краснова, в начале года в ОАЭ были направлены документы для исполнения судебного решения. "Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас, уважаемый господин Абушибс, по возможности, взять рассмотрение данного запроса на контроль", - добавил Краснов.

В декабре 2022 года Лефортовский районный суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и средства почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему полицейскому Кузнецову. Во время своей службы в ДПС он с родственниками и другими близкими приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. В банковских ячейках были деньги. Сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, он не предоставил.

ДПС Генпрокуратура Игорь Краснов ОАЭ Сергей Кузнецов Лефортовский районный суд
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