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Во Владимирской области зажжен новый Вечный огонь

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В городе Костерево Петушинского района Владимирской области в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" ПАО "Газпром", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, зажжен новый Вечный огонь.

Как сообщает пресс-служба "Газпрома", мемориал посвящен жителям Костерево, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Частица пламени для зажжения доставлена с главного Вечного огня региона — Мемориала Победы на площади 30-летия Победы в городе Владимире.

Владимир Газпром
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