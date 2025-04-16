Минобороны РФ заявило, что под российский контроль перешло село Калиново в ДНР

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения "Южной" группировки войск установили контроль над селом Калиново в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в среду.

По его информации, за сутки группировка нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 11 украинских бригад в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан Бык в ДНР.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортер "Stryker" производства США, а также боевая бронированная машина "Козак". Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Разино, Коптево, Алексеевка, Зверево, Успеновка, Котлино, Красноармейск, Шевченко, Димитров, Гродовка и Миролюбовка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны.

За сутки, по информации военных, в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 350 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, станции радиоэлектронной разведки "Пластун" и радиоэлектронной борьбы "Нота", а также радиолокационная станция Airfence финского производства.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Западное, Дружелюбовка, Ольговка, Ковшаровка Харьковской области, Кировск, Ямполь, Карповка Донецкой народной республики и Новоегоровка Луганской народной республики", - информирует военное ведомство.

В течение суток армия Украины потеряла здесь до 230 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожено пять складов боеприпасов, сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Кут, Богатырь, Отрадное, Поддубное, Шевченко, Новополь, Днепроэнергия Донецкой народной республики, Гуляй Поле и Червоное Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинских сил на этом участке за сутки составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад горючего.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Томарино, Понятовка, Антоновка, Никольское Херсонской области, Новоданиловка и Каменское Запорожской области", - сообщило министерство обороны.

ВСУ потеряли здесь более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов, сообщили российские военные.

Согласно сообщению Минобороны, на белгородском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике шести бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы.

Российские военные в течение суток сбили 223 дрона ВСУ, 11 управляемых авиационных бомб JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров, предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронетехники ВСУ, а также пунктам временной дислокации армии Украины в 139 районах.