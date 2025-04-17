Путин и Тамим Аль Тани обсудят события на Ближнем Востоке и рынок углеводородов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке в свете палестино-израильского конфликта, а также развития событий в Сирии будут в центре переговоров, которые проведут в Москве президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани.

"Планируется рассмотреть ситуацию на Ближнем Востоке в свете палестино-израильского конфликта. Владимир Путин и Тамим Аль Тани обсудят активизацию усилий мирового сообщества по продвижению политического процесса ближневосточного урегулирования - на общепризнанной международно-правовой основе. Российская позиция остается неизменной - создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в материалах, распространенных Кремлем к российско-катарской встрече на высшем уровне.

В них также отмечается, что "отдельное внимание лидеры уделят развитию событий в Сирии". "Россия и Катар последовательно выступают в пользу обеспечения ее единства, суверенитета, территориальной целостности, скорейшей комплексной нормализации ситуации через широкий общенациональный диалог при учете интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп", - отмечается в сообщении.

"На повестке дня переговоров на высшем уровне активизация сотрудничества на мировой арене, в том числе в рамках ООН и других международных форматах. Один из приоритетов - укрепление партнерского взаимодействия на площадке Форума стран-экспортеров газа, координация усилий по обеспечению интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном энергетическом рынке", - отмечается в материале.

Главы государств планируют обсудить ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани 17 апреля посещает Россию с официальным визитом.

В начале 2019 года Катар вышел из состава ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), объяснив, что страна - в основном газодобывающая. Отчасти, говорил также посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя, решение вызвано политизированностью этого объединения. "Наше решение о выходе из ОПЕК, надо полагать, было принято не только из тех соображений, чтобы сфокусироваться на добыче газа или нефти (естественно, мы в первую очередь газодобывающая страна), но было вызвано и тем, что ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени", - говорил он в интервью "Интерфаксу".