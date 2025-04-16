Лавров обсудил с главой МИД ЮАР сотрудничество в торговле и науке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с южноафриканским коллегой Рональдом Ламолой наращивание сотрудничества в торговле и науке, сообщает в среду российское внешнеполитическое ведомство на своём сайте.

Стороны обсудили "комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-южноафриканских отношений с акцентом на задачи наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической областях", говорится в сообщении.

"При этом подтвержден неизменный настрой Москвы и Претории на эффективную координацию действий в рамках БРИКС, "Группы двадцати", ООН и иных многосторонних форматов в интересах нахождения оптимальных решений актуальных глобальных и региональных проблем в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН", - информирует МИД России.

Как напоминает ведомство, Ламола прибыл в Москву для участия в заседании смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству в качестве председателя его южноафриканской части.