Российские военные нейтрализовали за ночь 71 беспилотник ВСУ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о нейтрализации в ночь на четверг 71 украинского беспилотника над шестью российскими областями.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БПЛА - над территорией Курской области, по семь БПЛА - над территориями Орловской и Рязанской областей, четыре - над территорией Брянской области, три - над территорией Владимирской области и один - над территорией Тульской области", - сказано в сообщении.