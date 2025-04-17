Wildberries-Russ в 2025 году введет 18 логистических объектов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries (WB) и Russ - ООО "РВБ" - до конца 2025 года планирует открыть 18 логистических объектов общая площадь которых оставит 2,5 млн кв.м., сообщила основательница WB Татьяна Ким на Конференции инновационных технологий электронной коммерции.

Инвестиции в расширение складских мощностей в РВБ не раскрывают. В марте компания сообщала, что CAPEX объединенной компании в 2024 году превысил 150 млрд рублей и показатель планируется удвоить в 2025 году.

В I квартале 2025 года WB-Russ ввела в эксплуатацию складские комплексы в Волгограде и Самаре, и запустила вторую очередь логоцентра во Владимире. Также завершено строительство складов в Котовске (Тамбовская область) и в Сарапуле (Удмуртская Республика). Общая площадь указанных объектов составила 370 тысяч кв. м.

Сейчас объединенная компания продолжает строительство новых и расширение текущих объектов в Воронеже, Новосибирске, Рязани, Саратове, Ярославле, Пензе, Омске, Твери, Владивостоке, Юрге, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Белоруссии и Казахстане.

Также планируется строительство складских комплексов в Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Чите, Иванове и в Московском регионе. Площадь этих объектов составит от 100 тысяч до 270 тысяч кв. м.