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Обсуждаются нормы минимального содержания пестицидов в экзотической для России продукции

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор отмечает в стране распространение увлечения разведением экзотических животных и выращиванием редкой для АПК продукции растениеводства и предлагает разработать для такой продукции нормы остаточных количеств пестицидов и других химвеществ.

"Сегодня нет минимально допустимых норм для этой продукции. Мы обратились в правительство, есть соответствующее поручение Михаила Владимировича (Мишустина - ИФ) как раз о том, что эти нормы нужно разработать и быстро внедрить", - сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт телеканалу "Россия 24".

По его словам, в настоящее время соответствующие ведомства работают над его выполнением.

Необходимость разработки таких нормативов он объяснил тем, что речь идет о нехарактерной для России агропродукции. В частности, в последнее время начали развиваться страусиные фермы, а также фермы, на которых содержатся альпаки, причем как на шерсть, так и на диетическое мясо. Большую популярность набирает выращивание спаржи. Хотя, как заявил Данкверт, спаржей в России начали заниматься еще в XIX веке.

Как отметил глава службы, соблюдение норм необходимо контролировать с фермы, поскольку в магазине "отловить" продукцию с повышенным содержанием химических веществ - будь то пестициды в овощах или лекарственные препараты в мясной продукции как следствие лечения животных - практически невозможно.

По его словам, введение этих норм необходимо и для того, чтобы контролировать и ввоз такой продукции, поставки которой также увеличиваются.

Россельхознадзор Сергей Данкверт правительство
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