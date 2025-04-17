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Генпрокуратура просит суд запретить Wintershall Dea судиться за рубежом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о запрете германской компании Wintershall Dea GmbH продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации, говорится в иске, который есть в распоряжении "Интерфакса".

В том числе запрет касается разбирательства на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с указами президента России (от 19.12.2023 № 965 и от 19.12.2023 № 966), в том числе по делу № 2024-42 при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды).

Генпрокуратура России требует запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави и Олуфунке Адекойя продолжать это арбитражное разбирательство.

В случае нарушения судебного запрета Генпрокуратура требует назначить к взысканию в российский бюджет санкцию в размере 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков. Такие штрафы касаются и Wintershall Dea GmbH персонально; юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta, Германия), а также трех арбитров (в данном случае солидарно).

Также в деле участвуют третьи лица - "Газпром", Минэнерго России и Постоянная палата третейского суда (Международный арбитражный суд, Нидерланды).

Генпрокуратура также уверена, что "совокупность объективных обстоятельств исключает возможность" назначенных арбитров независимо, беспристрастно, нейтрально и непредвзято отправлять правосудие и рассматривать инициированный спор.

Отдельно указывается, что Wintershall "умышленно" избран арбитр, который принимает исключительно антироссийские решения - Понсэ. Он входил в состав арбитражей по делам "ЮКОСа", "Нафтогаз против России". Генпрокуратура напоминает, что в 1996 году он был признан виновным в лжесвидетельстве и приговорен к двум годам условно, а в 2023 году - отстранен от разбирательства между Crescent Petroleum и нефтяной организацией Ирана на почве религиозной нетерпимости к мусульманам.

Об иска стало известно 17 апреля из картотеки арбитражный дел, иск был подан днем ранее.

Дело

Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство против России в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований корпорации составляет не менее 7,5 млрд евро.

"Wintershall утверждает, что ее коммерческое сотрудничество с "Газпромом" было прекращено вследствие издания указов президента России, из-за которых корпорация лишилась возможности вести бизнес в России, а ее инвестиции в добычу полезных ископаемых подверглись экспроприации", - приводится в иске позиция германской компании.

"Проверка изложенных в арбитражном уведомлении Wintershall доводов показала, что они являются надуманными и не соответствуют действительности. В нем скрыты обстоятельства успешного осуществления коммерческого сотрудничества Wintershall и ПАО "Газпром" на протяжении более 17 лет. Однако в 2022 году Wintershall решил его прекратить и присоединиться к незаконным санкциям коллективного Запада, введенным с целью нанесения Российской Федерации стратегического поражения. При этом в качестве формального повода были использованы действия России по защите от нацистского киевского режима и его агрессии в отношении русскоязычных граждан, проживающих в целом ряде регионов Украины, в том числе в Донбассе, и стремящихся сохранять свою национальную, языковую, религиозную и культурную идентичности", - отмечается в иске Генпрокуратуры.

"Компания Wintershall своим поведением открыто продемонстрировала, что вышеуказанные санкции приняла и поддержала. Более того, она приступила к их реализации. Для этого отказалась от коммерческой деятельности в России исключительно по политическим, а не экономическим мотивам, в том числе в ущерб интересам своих акционеров и инвесторов", - также отмечает прокуратура.

"Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой", - отмечается в документе.

Прокуратура считает, что указы президента России на эти действия были "закономерной ответной реакцией": "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".

Wintershall Dea Арбитражный суд Москвы Генпрокуратура Минэнерго Хамид Гарави Шарль Понсэ Олуфунке Адекойя
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