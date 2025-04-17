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Лавров на следующей неделе посетит Узбекистан

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

В ходе визита запланирована беседа с президентом страны, а также переговоры с министром иностранных дел Узбекистана.

"Основное внимание предполагается уделить вопросам дальнейшего развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - добавила представитель МИД.

Министры в ходе переговоров также обсудят международные вопросы, региональную безопасность, взаимодействие в рамках ШОС, СНГ и "Центральная Азия-Россия", а также подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила Захарова.

Мария Захарова МИД Сергей Лавров Узбекистан
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