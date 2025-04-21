Лавров проведет встречу с вице-премьером Лаоса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с заместителем премьер-министра Лаосской народно-демократической республики Салемсаем Коммаситом, который будет находиться в России с рабочим визитом.

"Планируется обсудить состояние и перспективы всестороннего сближения двусторонних отношений, обменяться мнениями о путях укрепления политического диалога, расширения торгово-экономической интеграции и культурно-образовательных контактов", - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Касаясь графика министра, дипломат также сообщила, что 21 апреля планируется участие Лаврова во встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества.