Продажи российских IT-продуктов и IT-услуг в 2024 году выросли до 3,6 млрд рублей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В 2024 году объем продаж IT-продуктов и IT-услуг российскими компаниями вырос до 3,6 трлн рублей с 3,07 трлн рублей в 2023 году, заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская на годовом общем собрании участников Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт".

"Это в 2,9 раза больше по сравнению с показателями 2019 года (данные Института статистических исследований экономики знаний НИУ ВШЭ)", - сказала Касперская.

Также в 2024 году вырос объем инвестиций в основной капитал - до 572 млрд рублей с 495 млрд в 2023 году (113 млрд рублей в 2019 году). Здесь главными факторами роста названы разработка импортозамещающего ПО, расширение облачной инфраструктуры и рост спроса на вычислительные мощности (по оценкам участников рынка ЦОД, он вырос в прошлом году на уровне 30% - ИФ).

При этом уровень господдержки IT-отрасли в 2024 году сократился. Так, по данным АРПП, в прошлом году из 38 самых востребованных мер финансовой поддержки не работало 16 (42%), снизилось количество грантовых конкурсов, льготных кредитных программ и других инструментов поддержки. По оценке "Отечественного софта", в 2025 году объемы финансирования по грантам и субсидиям сократятся еще больше.

Кроме того, в 2024 году выросла и затратная часть. Так, число специалистов, занятых в IT-отрасли, увеличилось до 1 млн человек с 857 тысяч человек в 2023 году, а средняя заработная плата в IT-отрасли выросла до 176 тысяч рублей со 155 тысяч рублей годом ранее.

Касперская отметила, что, несмотря на рост числа IT-специалистов, в отрасли сохраняется дефицит кадров, что, в свою очередь, поддерживает рост зарплат. Также к сдерживающим факторам для развития IT-отрасли Касперская отнесла продолжающееся дублирование имеющихся на рынке программных продуктов. Это, по ее словам, приводит к неэффективному использованию государственных средств на импортозамещение. Кроме того, есть проблемы с интеграцией решений от различных вендоров, с предоставлением последними тех или иных сервисов (в том числе в части техподдержки).

По словам Касперской, в ближайшие пять лет российской IT-отрасли предстоит заниматься постепенным достижением технологического суверенитета. Однако для этого, по ее мнению, нельзя, в числе прочего, допустить возвращения ушедших иностранных компаний.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что пока министерство не видит подготовки со стороны иностранных IT-компаний к возвращению на российский рынок и не готовит критерии для их возвращения.

"Мы слышим сейчас много опасений, что вернутся зарубежные компании. Честно говоря, мы как регулятор, как министерство какой-то такой активности со стороны крупных зарубежных вендоров не видим от слова совсем. Может быть, это и должно быть, - рынок должен фиксировать, - сказал министр. - Как только мы определим условия возвращения, получается, мы фактически легализуем этот возврат. Чем, мне кажется, дольше мы оставляем в серой зоне (этот вопрос - ИФ), тем рисков меньше".

Глава Минцифры напомнил, что компании без российского контроля не смогут получить аккредитацию, а значит, не могут претендовать на получение различных льгот и преференций.

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух добавил, что сейчас крупные иностранные IT-вендоры представлены в России - в их "дочках" числится по 1-2 человека, включая гендиректора. По команде они смогут нанять по сто человек и начать продавать свое ПО российским заказчикам.

При этом он отметил, что прежде продажи осуществлялись через офшорные "дочки" иностранных вендоров или их российские "дочки" выплачивали им дивиденды. По мнению Массуха, необходимо оставить эти финансовые потоки внутри страны (в случае возвращения иностранных компаний - ИФ), чтобы иметь рычаг воздействия на таких вендоров.