Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Преображенка в ДНР

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" установили контроль над селом Преображенка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в четверг.

Российские военные в течение суток сбили 204 дрона ВСУ, пять авиабомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотников, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 143 районах.

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