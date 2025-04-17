Поиск

Суточные потери ВСУ на курском направлении составили до 165 человек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении до 165 военнослужащих, общие потери противника за время боевых действий здесь составляют около 74 780 человек, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"За сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия", - сказано в сообщении.

С начала боёв на курском направлении противник потерял до 74 780 военнослужащих, говорится в сводке.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области, информирует Минобороны.

По его сведениям, "подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области".

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 410 танков, 334 БМП, 305 БТРов, 2 277 боевых бронированных машин, 2 734 автомобиля, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, сообщает министерство обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России

МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

МИД РФ заявил, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном

Источник сообщил о спаде производства в России этанола в январе-феврале на 18,1%

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В переговорах Путина с эмиром Катара участвуют в том числе Набиуллина и Кадыров

В РФ планируют ввести возможность заявить о киберпреступлении через "Госуслуги"

В РФ планируют ввести возможность заявить о киберпреступлении через "Госуслуги"

Экс-замначальника Генштаба РФ Шамарин приговорен к семи годам колонии за взятки

Экс-замначальника Генштаба РФ Шамарин приговорен к семи годам колонии за взятки

"ВСМПО-Ависма" отсудила у своего бывшего офшора $325 тысяч за долг в $10 по договору займа

"ВСМПО-Ависма" отсудила у своего бывшего офшора $325 тысяч за долг в $10 по договору займа

ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"

ЦБ обсуждает с участниками рынка снижение планки годового дохода для "квалов"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6205 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });