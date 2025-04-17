В Кремле заявили, что дела по украинскому урегулированию продвигаются сложно

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока концентрируемся на наших контактах с американцами. Тем более, что дело продвигается достаточно сложно", - сказал Песков журналистам, комментируя усилия по украинскому урегулированию.

Он подчеркнул, что если Москва и Вашингтон "все-таки говорят о мире", то европейские столицы "вдруг превратились в ястребов войны, в коршунов войны", настаивая на продолжении боевых действий.

"Киевский режим в своем репертуаре, традиционно. Поэтому дела не так просто идут", - добавил Песков.