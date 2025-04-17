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"ЮВТ Аэро" из-за высокого спроса начнет летать из Москвы в Сухум на 2 дня раньше

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "ЮВТ Аэро" по просьбам клиентов 1 мая запустит дополнительный рейс из московского аэропорта "Внуково" в Сухум (Абхазия), сообщила пресс-служба татарстанской авиакомпании.

Отправление из "Внуково" запланировано на 14:30, обратный вылет из столицы Абхазии - на 19:30 по местному времени. Время в пути - 3,5 часа.

По словам коммерческого директора "ЮВТ Аэро" Станислава Козленко, приведенным в сообщении, решение о дополнительном рейсе принято в связи с "повышенным спросом в майские праздники".

Ранее сообщалось, что свой первый регулярный рейс из Москвы в Сухум "ЮВТ Аэро" выполнит 3 мая. Авиакомпания будет летать в Сухум и обратно в Москву по субботам на 50-местных Bombardier CRJ-200.

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Регулярное прямое воздушное сообщение между Россией и Абхазией возобновляется после более чем 30-летнего перерыва. С 6 мая полеты в столицу Абхазии из Нижнего Новгорода начнет авиакомпания "Икар". Кроме того, Росавиация выдала допуски к выполнению регулярных рейсов в Сухум авиакомпаниям NordStar и iFly. iFly допущена к полетам в Абхазию из Москвы (с частотой до 14 раз в неделю), NordStar - из Москвы и Красноярска (до 7 и 3 раз в неделю соответственно).

Аэропорт Сухума был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала код аэропорта и изъяла информацию о нем из своих документов. Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта РФ и Абхазия заключили в июне 2023 года на ПМЭФ. Инвестиции оценивались в более чем 12 млрд рублей.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро" на конец 2024 года, согласно ее отчетности, являлся Александр Яшин.

Абхазия РФ ЮВТ Аэро
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