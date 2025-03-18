Аэропорт столицы Абхазии готовится начать работу в мае

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сухумский аэропорт будет готов к обслуживанию регулярных рейсов в мае, заявил и.о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба на заседании координационного штаба по реконструкции аэропорта.

"Все работы, касающиеся аэродромной инфраструктуры и строительства аэровокзального комплекса продолжаются в соответствии с установленными планами. На финальной стадии находятся процедуры оформления разрешительных документов. В ближайшее время уполномоченным органом будут выданы соответствующие сертификаты, которые дают право осуществлять работу аэропорта на регулярной основе. Каких-либо существенных проблем, которые могут помешать началу регулярного авиасообщения в мае, не наблюдается. Все возникающие вопросы обсуждаются и решаются в рабочем порядке", - сказал Нанба.

Генеральный директор аэропорта Евгений Баженов также подтвердил, что в мае аэропорт будет готов для приема регулярных рейсов.

Он сообщил, что практически завершены работы по установке светосигнального оборудования аэродрома, осталось завершить монтаж огней на рулежной дорожке, на что потребуется несколько дней.

"В настоящий момент ведутся работы по пусконаладке энергетики. Также продолжается работа по сертификации аэродрома. В ближайший месяц мы завершим сертификационные действия, проведём облёт радиотехнического оборудования и в мае будем готовы для принятия регулярных рейсов", - сказал он.

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что реконструкция аэропорта - крупнейший инфраструктурный проект в республике за последние 30 лет.

"Работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта, действительно очень масштабные. Это серьёзный инфраструктурный проект, подобного за последние 30 лет в наше стране не было. (...) Мы выходим на финишную прямую запуска Сухумского аэропорта", - подчеркнул он.

Сухумский аэропорт принял тестовый рейс из Москвы 7 февраля. Реконструкцией занимается российская компания "Инфраструктурное развитие".

Ранее власти Грузии заявили, что намерены добиваться запрета Международной организации гражданской авиации (IСAO) на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухум.

Эксплуатация аэропорта, как считает Агентство гражданской авиации Грузии, является незаконной, а иностранная авиакомпания, выполняющая рейс в Абхазию, "нарушит основные и основополагающие принципы Чикагской конвенции о международной гражданской авиации".

Грузия, утверждает ведомство, пользуется "безоговорочной поддержкой со стороны ICAO". Агентство, по его информации, "использует все форматы", чтобы вопрос запрета на международные полеты из/в Сухум в рамках ICAO "постоянно находился в повестке дня".

Сухумский аэропорт расположен в селе Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Он построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года.

В 2006 году ICAO по требованию Грузии аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.