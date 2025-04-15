Минтранс РФ сообщил о начале продаж авиабилетов в Абхазию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Продажа билетов открыта на рейсы в Абхазию, первый рейс в Сухум состоится из аэропорта Внуково 3 мая, сообщили в Минтрансе РФ.

"По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

В нем отмечается, что на 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании "ЮВТ АЭРО" по маршруту "Внуково-Сухум". 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум.

"Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва. Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается", - добавили в министерстве.