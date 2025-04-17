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Рослесхоз против моратория на изменение арендной платы на лесные участки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Введение трехлетнего моратория на изменение ставки арендной платы за лесные участки нецелесообразно, учитывая изменчивость экономических показателей, в том числе инфляции, заявил глава Рослесхоза Иван Советников, комментируя предложения участников лесной отрасли зафиксировать правила расчета платы за пользование лесом.

"Меняются цены, меняется курс доллара. Почему это важно? Потому что у нас многие производители на экспорт продают древесину. Меняются налоги... Представляете - жизнь бурлит, а у лесников она на три года замерла. Так, к сожалению, не работает", - сказал руководитель лесного ведомства журналистам.

"Мы готовы обсуждать какие-то предельные (размеры повышения ставок - ИФ), то есть мы не можем, конечно, ставки поднять в два раза, нонсенс, но просто все заморозить на три года тоже будет, мне кажется, неправильно и не корректно с учетом той динамики - и ценовой, и инфляционной динамики, и курсовой динамики, которую мы наблюдаем в реальности", - добавил он.

Предложение ввести трехлетний мораторий на изменения правил взимания арендной платы за лесные участки обсуждалось в числе других возможных мер поддержки лесопромышленной отрасли на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отраслей экономики в январе этого года.

Последний раз государство меняло правила взимания платы за лесные участки в 2023 году. Тогда правительство РФ утвердило 578-е постановление, отменившее с 1 января 2024 года применение понижающих коэффициентов при расчете арендной платы одновременно с введением повышающих коэффициентов, привязанных к величине ликвидных запасов леса. Минпромторг РФ тогда приводил оценки роста арендной платы от введения новых правил на уровне от 50 до 100%.

Изменение порядка расчета ставок вызвало критику со стороны лесопромышленной отрасли. Компании отмечали, что в условиях санкционных ограничений, удорожания лесозаготовки и логистики переход на новый механизм взимания платы станет дополнительной нагрузкой на предприятия.

Рослесхоз
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