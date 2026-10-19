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Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Кадровые изменения в правительстве, неплановая посадка пассажирского "Боинга", беспорядки во Франции

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Минфина РФ Антон Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским. Его первый заместитель Ирина Окладникова станет заместителем председателя правительства - руководителем аппарата правительства. Нынешний вице-премьер - глава аппарата Дмитрий Григоренко переходит на другую работу. В Кремле объяснили, что повышение министра финансов РФ до уровня вице-премьера связано с необходимостью дальнейшего обеспечения макроэкономической стабильности в России.

- Главу Минтранса Андрея Никитина предложено назначить вице-премьером. На пост министра транспорта выдвинута кандидатура Дмитрия Ядрова, который сейчас возглавляет Росавиацию. Также приморский губернатор Олег Кожемяко предложен на должность вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

- Самолет авиакомпании S7 подал сигнал бедствия над Казахстаном. Пассажирский "Боинг" благополучно сел в аэропорту Омска. Рейс следовал из Новосибирска в Махачкалу. Представитель авиакомпании подтвердил "Интерфаксу", что решение о посадке на запасном аэродроме принято в связи с технической неисправностью. Резервный борт уже вылетел с пассажирами в Махачкалу.

- В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия. Спецрейсами из Красноярска в ряд поселков доставлены 7 тонн социальных продуктов, в другие населенные пункты Илимпийской группы продукты будут отправлены ближайшими рейсами на вертолетах.

- Полиция Парижа задержала 351 участника беспорядков, которые произошли в столице Франции в воскресенье. В ночь на 20 октября в отдельных районах Франции будет введен комендантский час. Глава МВД Франции на фоне погромов подал прошение об отставке, но президент страны его не принял.

- Изымаемые активы первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася оценены почти в 1 млрд рублей. В отношении чиновника и членов его семьи подан антикоррупционный иск.

- ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова. Женщина по заданию украинской спецслужбы фотографировала и снимала на видео средства ПВО.

- Оспа обезьян подтвердилась у пятерых человек, госпитализированных в Петербурге. Роспотребнадзор заверил, что принимает меры для предотвращения распространения заболевания.

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