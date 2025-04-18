Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Фото: Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует плавный рост благодаря как обнадеживающим сообщениям на геополитическую тематику, так и заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем возможно будет заключена в течение 3-4 недель.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2871,23 пункта (+0,21%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали акции ВТБ (+1,6%), "АЛРОСА" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%, "префы" прибавили в цене также 0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,1%), а также обыкновенные бумаги "Магнита" (-0,7%), "ММК" (-0,5%), "Полюса" (-0,2%), МКПАО "ВК" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в четверг главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине, говорится в заявлении представителя Госдепа Тэмми Брюс. "Госсекретарь сообщил своему российскому коллеге то же, что и команда США в разговорах с делегацией Украины и нашими европейскими союзниками в Париже: президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят окончания войны, и теперь представили всем сторонам проект прочного и долгосрочного мира", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, предложение встретило "воодушевляющую" реакцию в Париже. Такое отношение, пояснили в Госдепе, показывает, что мир возможен, если все причастные силы будут привержены задаче добиться мирного соглашения.

США в течение трех или четырех недель, возможно, смогут решить спорные торговые вопросы с Китаем, заявил американский президент Дональд Трамп. "Думаю, возможно, на это уйдет три-четыре недели", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент США добавил, что китайское руководство контактирует с Вашингтоном по вопросу пошлин.

При этом, говоря о переговорах с торговыми партнерами США по вопросам торговли и пошлин, Трамп отметил, что не склонен спешить. "Некоторые говорят, что нам надо делать это в ускоренном темпе. А мне кажется, что у нас полно времени", - отметил президент США. По его мнению, если с Китаем или с другой страной не удастся выработать соглашение, то для Вашингтона в этом нет ничего страшного. "Тогда мы просто определим уровень пошлин", - добавил Трамп.

Рассуждая о том, почему он уверен, что переговоры по торговле с другими странами будут успешными, он подчеркнул, что американский рынок - привлекательный. "У нас есть то, чего нет больше ни у кого: это американские потребители", - сказал Трамп.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг без единой динамики. Инвесторы оценивали статистику, а также квартальные отчетности и другие новости компаний. В пятницу торги на американских биржах проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками. По итогам укороченной рабочей недели Dow Jones снизился на 2,7%, S&P 500 - на 1,6% и Nasdaq Composite - на 2,6%.

Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 11,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,324 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,494 млн, а не 1,501 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение с объявленного ранее февральского уровня на 5,4% - до 1,42 млн.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 215 тыс., сообщило министерство труда. Это минимальный уровень более чем за два месяца. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 224 тыс., а не 223 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели.

Ряд крупных фондовых бирж стран Азиатско-Тихоокеанского региона 18 апреля не работают в связи со Страстной пятницей. При этом фондовые индексы Японии и Южной Кореи подрастают на 0,5-0,7%.

Торги на нефтяных площадках в пятницу также не проводятся в связи с со Страстной пятницей.