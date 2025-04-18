ФСБ публикует архивные документы о работе "Смерш" по розыску немецкой агентуры на территории Украины в 1943 году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ к 82-летию создания "Смерш" публикует архивные документы о работе контрразведки 4-го Украинского фронта Красной Армии по розыску немецких агентов.

"Центр общественных связей ФСБ России на официальном сайте Ведомства в разделе "История", в рубрике "Архивные материалы" размещает цифровые копии рассекреченных документов из архива Управления ФСБ России по Омской области о работе сотрудников Управления контрразведки "Смерш" 4-го Украинского фронта Красной Армии по розыску агентуры немецкой военной разведки, выявлению деятельности контрразведывательных органов противника и очищению советских вооруженных сил и гражданского населения от активных пособнических, предательских и националистических элементов в ноябре 1943 года",- говорится в сообщении.

В апреле 1943 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР были созданы органы контрразведки "Смерш".

Начальник Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" Наркомата обороны (НКО) СССР Виктор Абакумов являлся заместителем Наркома обороны СССР и подчинялся непосредственно Наркому обороны СССР Иосифу Сталину.

16 декабря 1943 года начальник Управления контрразведки (УКР) "Смерш" 4-го Украинского фронта генерал-майор Николай Ковальчук направил замнаркома Обороны Александру Василевскому докладную записку о работе контрразведчиков фронта в ноябре 1943 года.

Опубликованный документ раскрывает основные направления деятельности военных контрразведчиков в годы войны: "в ноябре 1943 года следственную работу направляли на дальнейшее усиление розыска агентуры немецкой военной разведки, перебрасываемой через линию фронта, оставленной на освобожденной территории при отступлении немецко-фашистских войск и проникшей на службу в Красную Армию, на выявление деятельности контрразведывательных органов противника, их официальных работников и агентуры, а также на очищение Красной Армии и гражданского населения в районах дислокации войск от активного пособнического, предательского и националистического элемента".

С началом активных наступательных действий на фронтах в 1943 году противник усилил заброску в прифронтовую полосу и советский тыл диверсионно-подрывных групп: "По ряду проведенных дел установлено, что немецкая военная разведка за последнее время активизировала заброску в тыл наших войск парашютистов-диверсантов для проведения диверсионных актов на железно-дорожных объектах прифронтовых коммуникаций", отмечается в документах.

Одновременно с борьбой со спецслужбами противника органы "Смерш" организовывали работу по розыску военных преступников и пособников нацистов, виновных в совершении массовых убийств мирного населения на временно оккупированной территории Советского Союза: "В производстве УКР "Смерш" фронта имеется дело по обвинению 14 человек сотрудников и агентов отдела гестапо "СД" по городу Мелитополю. Из материалов следствия по этому делу установлено, что немецко-фашистские захватчики в период временной оккупации города Мелитополя проводили в городе массовое уничтожение мирных советских граждан – женщин, стариков и детей, зверски мучали и истребляли их в застенках "СД", тысячи юношей и девушек угоняли в рабство в Германию".

В результате проводимой документации районе сел: Вознесенка, Константиновка, Пески, в пригороде Круча обнаружено до 14 тысяч расстрелянных советских граждан.

Управления контрразведки "Смерш" фронтов также предоставляли военным советам фронтов десятидневные сводки о проделанной работе. Например, 24 февраля 1944 года начальник УКР "Смерш" 4-го Украинского фронта направил декадную сводку о результатах работы военных контрразведчиков фронта. В сводках в первую очередь сообщались сведения по борьбе со шпионажем.

Из сводки следует, что германская военная разведка Абвер активно использовала для разведки подростков, проживавших на временно оккупированной территории: "Установлено что в с. Б. Белозерка находился при немцах детский лагерь, в котором было до 150 чел. подростков".

В числе арестованных был агент германской военной разведки Максим Исаченко 1928 года рождения. Как показал Исаченко, он в 1941 году в период оккупации немцами города Макеевка, вместе с другими подростками, был направлен в детский лагерь.

"В этом лагере с подростками проводились занятия по строевой подготовке, изучению материальной части оружия, а также изучали методы военно-разведывательной работы. В момент боев за Мелитополь из этого лагеря в тыл частей Красной армии немцами были переброшены 4 подростка с заданиями военно-разведывательного характера",- говорится в документе.

В декадных сводках также находили свое отражение аресты агентуры контрразведывательных и карательных органов противника, борьба с изменой Родине, дезертирством, аресты германских военнослужащих за преступления против мирных жителей и др.

В одной из сводок говорится, что органами "Смерш" были арестованы и разоблачены 5 военнослужащих немецкой армии, "творивших злодеяния над советскими людьми на территории, ранее оккупированной противником".