Патрушев возложил цветы к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг." на набережной Северной Двины

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Архангельскую область в Архангельске почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

Патрушев возложил цветы к памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.", установленному на набережной Северной Двины, и поздравил жителей Архангельска с предстоящим 80-летием Великой Победы.

Архангельск был основным портом, через который в годы Великой Отечественной войны поступала помощь в СССР из Европы и США. Место для памятника участникам Северных конвоев было выбрано не случайно. Именно здесь на рейде Северной Двины 31 августа 1941 года встали на якорь корабли и суда первого союзного конвоя "Дервиш". С этого конвоя начались поставки в Советский Союз столь необходимых фронту продовольствия, вооружения, техники, стратегических материалов.