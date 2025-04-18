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Матвиенко заявила, что действия нацистов во время Великой Отечественной войны должны быть в мире признаны геноцидом советского народа

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет добиваться всемирного признания геноцидом советского народа действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Несколько дней назад, приняв закон, закрепивший понятие "геноцид советского народа", мы на национальном уровне зафиксировали то, что не было сделано во время Нюрнбергского процесса. И на этом не остановимся. Шаг за шагом будем идти к тому, чтобы это понятие было признано во всём мире", - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.
В пятницу она посетила Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге в преддверии 80-летия Великой Победы.

"И каждый, кто склоняет голову в память о героях на Пискарёвском кладбище – самом большом в мире массовом захоронении жертв Второй мировой войны, жертв Ленинградской блокады, – должен задуматься: что он может сделать, чтобы не предать память предков, не допустить возрождения нацистской идеологии, не позволить состояться оправданию геноцида", - отметила спикер СФ.

По ее словам, "то, что Ленинградская блокада была именно геноцидом – факт, подтверждённый и нашим судом и, что самое главное, – множеством исторических свидетельств".

"Все они не оставляют сомнений: никакой военной необходимости в блокаде у немецких войск и их союзников не было. Блокада была умышленным актом уничтожения, истребления народов Советского Союза", - заявила Матвиенко.

Закон, закрепляющий понятие "геноцид советского народа" и формы увековечения памяти его жертв, был одобрен Советом Федерации на заседании в среду.

Согласно закону, геноцидом советского народа признаются действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленные на полное или частичное уничтожение населявших территорию СССР национальных, этнических и расовых групп, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп.

Валентина Матвиенко
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