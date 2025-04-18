В ЛНР в ночь на Пасху приостанавливается режим комендантского часа

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа на большинстве территории ЛНР в ночь на Пасху, сообщается в телеграм-канале руководителя региона.

"Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях безопасности действие комендантского часа не будет приостановлено на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного и Северодонецка.

"Кроме того, в Троицком муниципальном округе с 19 апреля запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах будет действовать с 23:00 до 4:00", - добавил глава ЛНР.

Он отметил, что соответствующие указы уже подписаны.

Режим комендантского часа в ЛНР действует с 23:00 до 04:00 по московскому времени.