Поиск

В ЛНР в ночь на Пасху приостанавливается режим комендантского часа

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа на большинстве территории ЛНР в ночь на Пасху, сообщается в телеграм-канале руководителя региона.

"Действие комендантского часа приостановлено с 23:00 19 апреля до 04:00 20 апреля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целях безопасности действие комендантского часа не будет приостановлено на территории Кременского, Сватовского, Троицкого муниципальных округов, а также городов Лисичанска, Первомайска, Рубежного и Северодонецка.

"Кроме того, в Троицком муниципальном округе с 19 апреля запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах будет действовать с 23:00 до 4:00", - добавил глава ЛНР.

Он отметил, что соответствующие указы уже подписаны.

Режим комендантского часа в ЛНР действует с 23:00 до 04:00 по московскому времени.

ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 18 апреля

Разлив мазута в Керченском проливе

Туристов предупредили о возможных задержках в возврате средств за отели Анапы

В "Роскосмосе" подтвердили смену руководства РКК "Энергия"

Правительство намерено дать лицам без гражданства возможность служить в армии РФ

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Бакальчука тверского склада Wildberries

Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве компанией Бакальчука тверского склада Wildberries

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о четырех атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Экс-гендиректору ЧЭМК увеличили условный срок до 6 лет

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост

Гендиректор РКК "Энергия" Игорь Озар покинул свой пост
Ипотека в России

В Сбербанке допускают снижение ставок по рыночной ипотеке ниже 25% ближе к концу мая

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе395 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне82 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6217 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });