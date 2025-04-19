Вильфанд пообещал "несладкую" погоду жителям Сибири и Урала

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сложная погода прогнозируется в регионах Сибири и Урала в ближайшие дни, где ожидаются осадки и усиление ветра, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге Сибири совсем не сладко. Там была июльская температура, за 30 градусов переваливала. Сейчас там значительное понижение, температура будет ниже нормы на 4-8 градусов. Ночные температуры минус 3 - минус 8. Дневные температуры плюс 5 - плюс 8", - сказал Вильфанд.

На юго-востоке Красноярского края ожидается резкое понижение температуры, ночные температуры будут отрицательными, днём - до плюс 7.

Также в Сибири прогнозируются неблагоприятные явления. В Республике Алтай прогнозируется дождь, мокрый снег, ветер до 25 м/с, а в высокогорье Алтай до 35 м/с. В Кемеровской области 19 и 20 апреля дождь, мокрый снег, а 21 апреля сильный дождь, ветер до 22 м/с . В Новосибирской области прогнозируется дождь, ветер до 24 м/с. В Томской области - сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. В Алтайском крае, дождь, ветер до 24 м/с. На юге Красноярского края сильный снег, мокрый снег, ветер до 20 м/с.

"Несладко и на Урале. В Свердловской области переменчивая погода, особенно в начале следующей недели, - сильный дождь, ветер до 20 м/с. В Хакасии сильные осадки", - добавил он.

Напротив, высокая температура будет в регионах Волги.

"И в течение выходных дней, в первой половине следующей недели температура будет около 25 градусов на юге - в Самарской, Пензенской, Саратовской областях. На севере около плюс 20 - Нижегородской, Кировской областях. Теплая погода, выше нормы на 6-8 градусов", - добавил он.