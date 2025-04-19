Сергей Кириенко посетил Южную Осетию

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава президент Южной Осетии Алан Гаглоев провели рабочую встречу в Цхинвале. Кириенко прибыл в субботу с рабочим визитом в республику.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между Россией и Южной Осетией, восстановления инфраструктуры.

В ходе встречи с депутатами парламента обсуждались темы сотрудничества России и Южной Осетии в рамках совместных инфраструктурных проектов, помощи военнослужащим специальной военной операции, взаимодействия государственных аппаратов и ряд других вопросов.